США подготовили для Украины новый пакет военной помощи - СМИ

США снова помогут Украине. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

Этот пакет будет приложением к той американской помощи, которая уже поступает в Украину, сообщает американский телеканал NBC.

Администрация США готова предупредить Россию о том, что в случае нового нападения на Украину американская сторона поможет украинским военным, а также поддержит расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

О подготовке нового пакета военной помощи рассказали неназванные действующие и бывшие американские чиновники.

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Администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшие месяцы и недели продолжить оказание военной помощи Украине. Блинкен отметил, что речь идет исключительно о поставках, которые "помогут Украине защищаться".