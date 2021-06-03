США поделятся с Украиной вакцинами. Фото: Reuters

Украина, наряду с другими странами, получит часть ковид-вакцин, которыми поделятся США.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

"Сегодня мы объявляем о нашем плане, как мы поделимся первыми 25 миллионами доз вакцин США с миром", - сказал Салливан.

По его словам, из этой партии США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% получат страны непосредственно от США.

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Вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.

"Наш подход отдает приоритет странам с низким уровнем вакцинации и теми, которые столкнулись со срочным кризисом, такими как Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие", - сказал Салливан.

Кроме того, вакцины также получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.

Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.

Прививки одного человека различными протиковидними вакцинами увеличивает риск легких побочных эффектов с 10% до 34%. Исследования по влиянию смешивания различных вакцин от Covid-19 на человека провели в Оксфордском университете.