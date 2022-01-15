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суббота, 15 января 2022 01:20

США поддержат украинских партизан, если Россия нападет - СМИ

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США поддержат украинских партизан, если Россия нападет - СМИ
Украинские партизаны получат помощь от США. Фото: Українські новини

США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России.

Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Оба в телефонных переговорах предупредили российских коллег, что даже если России удастся провести блицкриг в Украине, это не обезопасит Кремль от сопротивления украинского народа.

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Высокопоставленные должностные лица ясно дали понять, что ЦРУ (тайно) и Пентагон (явно) будут стремиться помочь любому украинскому партизана.

Представители администрации заявили, что планы по оказанию помощи украинским партизанам могут включать обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО: Польши, Румынии и Словакии, что позволит партизанам свободно выезжать из Украины и также спокойно возвращаться обратно.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище в ходе российских наступательных операций.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты гарантированно поставят наступательное вооружение украинцам, если российские войска пересекут границу.

"Если Путин вторгнется в Украину с большими военными силами, военная помощь США и НАТО - разведка, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты - значительно увеличится", - сказал адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

"И если агрессия России создаст украинское повстанческое движение, Путин должен понять, что после того, как мы сами боролись вместе с повстанцами в течение двух десятилетий, мы уже прекрасно знаем, как их вооружать, обучать и заряжать энергией на борьбу", — добавил Ставридис.

У Администрации Байдена есть данные от американской разведки, указывающие, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.

11 января в министерстве обороны России заявили, что перекидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. На обучение направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Вдоль границы с Украиной на конец ноября 2021 г. Россия сосредоточила почти 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму.

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