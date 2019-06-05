США планируют предоставить Украине оборонительное вооружение - американский генерал

Пентагон хочет предоставить Украине вооружение. Фото: Сегодня

Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи властям Украины.

"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям в Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются", — заявил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер, сообщает Сегодня.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

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Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.