США планируют эвакуировать своих граждан из Украины

США не имеют достаточно вариантов для сдерживания агрессии России. Фото: УП

Администрация США серьезно относится к возможному нападению России на Украину, поэтому готовит план эвакуации своих граждан из нашей страны.

Об этом сообщает CNN.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что возможной операцией по эвакуации управляет Пентагон.

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"На брифинге для сенаторов высокопоставленное должностное лицо госдепартамента Виктория Нуланд очертила жесткий пакет санкций, который готовит администрация в ответ на потенциальное нападение России. Однако она признала, что варианты США для сдерживания вторжения РФ достаточно ограничены", - отмечает издание.

Администрация США не видит потребности в эвакуации, так как сейчас идет только обсуждение.

Сегодня, 7 декабря, между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом начались переговоры. В частности, будут обсуждать ситуацию с российскими войсками на границе с Украиной. Джо Байден переговорит с президентом Владимиром Зеленским уже после переговоров с Путиным. Белый дом обнародовал темы разговора между президентами России и США.