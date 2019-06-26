США отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

США против возвращения РФ в ПАСЕ. Фото: Главком

Соединенные Штаты Америки против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"США не является членом Совета Европы, мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию", - заявил во время встречи с журналистами временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Укринформ".

Он отметил усилия украинской делегации, которых она приложила, чтобы предотвратить возвращение русских в ПАСЕ.

Тейлор считает, что Россию не должны включать в состав делегаций, а ЕС и Совет Европы принимать у себя россиян, находящихся в санкционном списке Евросоюза и США.

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Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая меняет санкционный механизм и фактически позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса.