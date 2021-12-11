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суббота, 11 декабря 2021 10:54

США отложили военную помощь Украине на $200 млн

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США отложили военную помощь Украине на $200 млн
О пакете помощи должны были официально сообщить на прошлой неделе. Фото: news

Белый дом отложил военную помощь Украине на $200 млн.

О выделении этого пакета помощи должны были официально объявить на прошлой неделе, но администрация президента Джо Байдена решила отложить окончательное решение. Об этом сообщает телеканал NBC.

Это решение связано якобы со стремлением продолжить давить на РФ дипломатическим путем.

"Задержка администрацией меньшей партии вооружения и военной техники была предназначена для того, чтобы дать больше времени дипломатическим усилиям, чтобы разрядить напряженность и сохранить рычаги влияния в случае российского нападения на Украину, сообщили NBC News три человека, знакомых с этим вопросом", - сказано в сообщении.

В то же время источники сообщили, что в случаи усиления российской агрессии США предоставит Украине значительно большую помощь.

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Киев попросил у Вашингтона системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, радиоэлектронное подавление, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Положительный ответ на запрос украинское правительство получило почти месяц назад.

Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Часть вооружения уже на позициях украинских военных.

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Дата
11
декабря

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