США не собираются наращивать военное присутствие в Украине - Минобороны

В Минобороны США отрицают наращивание войск в Украине. Фото: Укринформ

США не планируют увеличивать количество своих военных в Украине.

В качестве инструкторов в Украине находятся бойцы национальной гвардии штата Флорида, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на брифинге.

"Мы не планируем наращивать военное присутствие в Украине", – сказал Кирби.

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Представитель Пентагона добавил, что пока ничего не известно о поставках дополнительной военной помощи в Украину. По его словам, США оценивают потребности украинских вооруженных сил и ищут способы укрепления обороноспособности страны.

Россия не пытается снизить градус напряженности на украинской границе, а присутствие российских войск дает российскому руководству множество возможностей, заявил ранее Кирби.