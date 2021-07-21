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среда, 21 июля 2021 13:41

США не просили Украину молчать относительно "Северного потока-2" - советник Госдепа

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США не просили Украину молчать относительно &quot;Северного потока-2&quot; - советник Госдепа
Дерек Шолле заявил о ближнем и конструктивном партнерстве с Украиной. Фото: eadaily

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опроверг информацию, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2".

Об этом он сказал во время визита в Киев 21 июля, пишет "Радио Свобода".

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, Шолле ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к ближнему и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Однако он не смог конкретно ответить, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal, что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

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Информация, якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2", появилась в издании Politico накануне. Мол, публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.

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