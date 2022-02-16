США не будут принуждать Украину вступить в НАТО - Белый дом

Вашингтон не намерен склонять Украину к членству в НАТО.
"Наша позиция состоит в том, что мы не собираемся давить на Украину или какую-либо другую страну, чтобы она вступала или не вступала в Альянс", - указала пресс-секретарь президента США Джен Псаки, сообщается на сайте Белого дома.
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Она подчеркнула, что государства "имеют право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор".
Украина попросила у НАТО международную помощь на случай возможных "крупномасштабных чрезвычайных ситуаций разного характера".
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