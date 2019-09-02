США назвали условие, при котором продолжат давать Украине военную помощь

Вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты прочно стоят на стороне Украины. ФОТО: inosmi.ru

США хотят от Украины сдвигов в борьбе с коррупцией. При наличии таковых готовы и дальше предоставлять украинской стороне военную помощь.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает Укринформ.

Вице-президент отметил, что США прочно стоят на стороне Украины и в дальнейшем будут поддерживать ее территориальную целостность и суверенитет. Однако глаза на состояние борьбы с коррупцией закрывать не будут.

"Этот процесс должен быть читабельным для американцев. Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины ", — пояснил он.

По словам Пенса, Владимир Зеленский уже сообщил о 200 законодательных инициативах в сфере борьбы с коррупцией. Эту информацию вице-президент передаст главе Белого дома.

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На 2019-й финансовый год США запланировали выделить Украине $250 млн военной помощи. Однако процесс передачи средств приостановили: Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, чтобы удостовериться в приоритетности интересов США. 30 августа Пентагон пришел к выводу, что выделение $250 млн для военной помощи Украине необходимо.