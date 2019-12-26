США назвали наиболее важную реформу в Украине

Украинцы должны быть уверены в честности прокуроров, говорит Тейлор.

Реформа украинской прокуратуры является "чрезвычайно важной".

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на брифинге вместе с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

"Наиболее важна. Одна из самых глубоких, комплексных, которые я видел и которую вы могли внедрить.

Переаттестация прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины - это только первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины. Это шаг, который нацелен на повышение доверия к органу и верховенства права.

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Граждане Украины, бизнес-сообщество и международные партнеры будут уверены в Офисе генерального прокурора. Уверенность украинского народа является чрезвычайно важной. Также важна уверенность в добродетели новых органов прокуратуры. Следующий год - сложная часть работы. Это не только о найме новых прокуроров, это и об обеспечении того, что новые прокуроры будут соответствовать стандартам - что они являются честными", - заявил Тейлор.

Он добавил, что "команда посольства США радушно принимала участие в этом процессе".

Тейлор назвал руководство ГПУ "чрезвычайно профессиональной командой".

Офис генерального прокурора Украины заработает с 2 января. С тех пор уже не будет существовать генеральной прокуратуры, как института.