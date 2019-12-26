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четверг, 26 декабря 2019 12:34

Офис генпрокурора заработает с Нового года. Рябошапка ждет "свежей крови"

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Офис генпрокурора заработает с Нового года. Рябошапка ждет &quot;свежей крови&quot;
610 прокурорам уже предложено перейти в Офис генпрокурора. Фото: sud.ua

Офис генерального прокурора Украины заработает с 2 января.

Об этом на брифинге в четверг сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетель в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров", - рассказал Рябошапка.

"Начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января - выходной. Со 2-го января уже не будет существовать генеральной прокуратуры Украины, как института.

Значительно уменьшилось количество департаментов, подразделений. Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса. С 2500 сотрудников Генпрокуратуры в новом Офисе будет работать только 1500", - добавил генпрокурор.

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Вместе с ним на брифинге был временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

С 20 января начнется отбор в Офис генпрокурора на вакантные должности.

"Хотели бы подобрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. С тем, чтобы получить "свежую кровь". Чтобы прокуратура имела новый толчок, импульс, развитие. Есть чуть более 200 вакансий.

Один из приоритетов - сделать так, чтобы доля людей, которые доверяют органами прокуратуры, значительно возросла", - заявил Рябошапка.

Также он заявил: "Эта реформа - уникальна. Почти за 30 лет независимой Украины, ее новейшего периода, ничего подобного в стране пока не происходило".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генеральным прокурором в августе. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада.

Рябошапка был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На выборах - советником Зеленского.

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26
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