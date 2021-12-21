США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко

Процесс должен основываться на принципах верховенства права, заявили в США. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки и Великобритания отреагировали на подозрение в государственной измене пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко.

Заявления посольства опубликовали во вторник.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", - заявило американское посольство в Twitter.

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Внимательно следит за делом и британский посол Мелинда Симмонс.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", - заявила в Twitter.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. В Facebook Порошенко сообщает, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".