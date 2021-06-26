США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию. Фото: Reuters

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за газопровода "Северный поток-2".

Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть им потеряны в результате запуска газопровода, сообщило американское издание Bloomberg, пишет "РБК-Україна"

США и Германия также изучают способы усиления сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций. Они, по данным издания, хотят заключить соглашение, чтобы ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода.

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Некоторые официальные лица выразили надежду, что соглашение подготовят до визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США, запланированного на июль.

В числе возможных мер - инвестиции для строительства электростанций в Украине, развитие инфраструктуры и наращивания поставок газа из этой страны.

Также издание сообщило, что Германия выражала желание начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину.

21 мае Верховная Рада Украины обратилась к палате представителей и сенату конгресса Соединенных Штатов Америки о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" как инструмента гибридной войны страны-агрессора России. Ранее США отказались от санкций против компании-участника газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнинга. "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.