США и ЕС готовят санкции против России - СМИ

Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают обширный санкционный пакет, касающийся оборонной и энергетической сферы России.

Санкции могут ввести действие в случае широкомасштабного наступления российских войск в Украину, сообщает Bloomberg.

Западные союзники намерены четко продемонстрировать Путину, что в случае атаки на Украину экономические последствия для Кремля станут неотвратимыми.

Запад вовсю пытается максимально четко артикулировать Москве о высокой цене, которую ей придется заплатить за агрессию. Ответ будет серьезным и скоординированным.

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Кроме возможных санкций в отношении России, США и ЕС, обсуждают дополнительные поставки вооружений в Украину для улучшения обороноспособности страны.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.