США готовятся ввести санкции против главарей боевиков на Донбассе - СМИ

США намерены ввести санкции против главарей "ЛНР" и "ДНР". Фото: Reuters

США планируют объявить о введении финансовых санкций против главарей боевиков в Донбассе.

Речь идет о четырех людях, со ссылкой на источники пишет издание The Wall Street Journal.

О санкциях планируется объявить в четверг, 20 января. Они будут предусматривать замораживание активов людей, против которых будут введены санкции.

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Такие меры должны оказать влияние на Россию и "отказать ее от вторжения" в Украину. В издании отмечают, что санкции будут введены фактически против граждан Украины, а не против представителей российских властей.

В случае наступления России США введут "ужасные экономические санкции". Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин уйдет на полномасштабное вторжение.