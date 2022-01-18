США готовятся ввести санкции против главарей боевиков на Донбассе - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 540
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 1665
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 531
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1296
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 306
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1755
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2871
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 360
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1575
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
20
5
6
6
11
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Видео
Все видео
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1620
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4941
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 693
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 23:54

США готовятся ввести санкции против главарей боевиков на Донбассе - СМИ

  Комментировать
США готовятся ввести санкции против главарей боевиков на Донбассе - СМИ
США намерены ввести санкции против главарей "ЛНР" и "ДНР". Фото: Reuters

США планируют объявить о введении финансовых санкций против главарей боевиков в Донбассе.

Речь идет о четырех людях, со ссылкой на источники пишет издание The Wall Street Journal.

О санкциях планируется объявить в четверг, 20 января. Они будут предусматривать замораживание активов людей, против которых будут введены санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг

Такие меры должны оказать влияние на Россию и "отказать ее от вторжения" в Украину. В издании отмечают, что санкции будут введены фактически против граждан Украины, а не против представителей российских властей.

В случае наступления России США введут "ужасные экономические санкции". Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин уйдет на полномасштабное вторжение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США готовятся ввести санкции против главарей боевиков на Донбассе - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 22221
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 18261
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12033
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 9774
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7488
Политика
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ
 Просмотров: 1818
Как Ахметов и Коломойский выиграют суды на миллиарды – инфографика
Как Ахметов и Коломойский выиграют суды на миллиарды – инфографика Просмотров: 585
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
 Просмотров: 540
Российские солдаты могут полезть в Украину в любой момент - США
Российские солдаты могут полезть в Украину в любой момент - США Просмотров: 846
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Голосов: 1677
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть