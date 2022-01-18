"Дадим Украине оружие" - сенаторы США предупредили Путина

Сенаторы в Киеве пообещали оружие для Украины. Фото: Reuters

Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин пойдет на полномасштабное вторжение. Об этом заявила делегация Конгресса Соединенных Штатов во время визита в Киев.

Об этом сообщает Reuters.

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"Владимир Путин совершит самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно украинский народ будет бороться с ним в случае вторжения", – сказал сенатор Ричард Блюменталь.

В случае наступления России США введут "ужасные экономические санкции". А самое главное – дадут Украине оружие.

"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", – сказал Блюменталь после встречи делегации с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, это оружие может включать противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.

"Мы также хотим отправить месседж Путину, он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы привлечем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - подчеркнула сенатор Джин Шахин.

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии. В декабре прошлого года Украину посетили представители Конгресса: Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд. Стороны обсудили российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее.