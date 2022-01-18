"Дадим Украине оружие" - сенаторы США предупредили Путина

Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин пойдет на полномасштабное вторжение. Об этом заявила делегация Конгресса Соединенных Штатов во время визита в Киев.
Об этом сообщает Reuters.
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"Владимир Путин совершит самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно украинский народ будет бороться с ним в случае вторжения", – сказал сенатор Ричард Блюменталь.
В случае наступления России США введут "ужасные экономические санкции". А самое главное – дадут Украине оружие.
"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", – сказал Блюменталь после встречи делегации с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, это оружие может включать противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.
"Мы также хотим отправить месседж Путину, он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы привлечем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - подчеркнула сенатор Джин Шахин.
Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии.
В декабре прошлого года Украину посетили представители Конгресса: Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд. Стороны обсудили российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее.
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