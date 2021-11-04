Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа

В четверг народный депутат Гео Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Владимира Зеленского "главным изменником". После чего нардепу выключил микрофон. Фракция "Слуга народа" шумела в зале.

Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет "с требованием дать оценку и вынести решение по поведению народного депутата".

Поступок нардепа обсуждают пользователи соцсетей, создают мемы. Gazeta.ua предлагает самые интересные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы

"В этой ситуации Зеленский начинает жать то, что сам посеял: пренебрежение Верховной Радой, пренебрежение регламентом и законами, унижение депутатов до уровня автоматических нажатий кнопок. Дух парламентаризма в нашей стране убивает не Гео Лерос, а Офис президента.

Парламент был унижен самим принципом отбора в партийный список "Слуги народа", когда туда записывали всех, кто попадался на глаза. Неудивительно, что эти люди теперь устраивают своих родственников на работу помощниками, покупают элитную недвижимость, сбивают под хмельком людей и не несут за это наказаний, показывают средний палец с трибуны.

Это последствия бездумной кадровой политики Зеленского, и именно президент должен извиниться перед страной за поведение Лероса, потому что это он привел его в парламент", - отмечает писатель Андрей Любка.

9 сентября заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как внефракционный депутат с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном "слугой".