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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Спрашивают, как добраться в Киев и Борисполь": СНБО предупреждает о российских агентах в мессенджерах

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&quot;Спрашивают, как добраться в Киев и Борисполь&quot;: СНБО предупреждает о российских агентах в мессенджерах
Данилов призвал не указывать маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги. Фото: ukrinform

Совет национальной безопасности и обороны предупреждает, что интернет-форумы и мессенджеры наводнили вражеские агенты.

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь", – рассказали в СНБО.

По словам Данилова, у этих авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники групп Киевщины, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.

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"Уважаемые жители Киевщины, будьте внимательны! Лица, которые расспрашивают информацию, – это вражеские агенты. Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", – подчеркнул секретарь.

В Совбезе посоветовали, если вы увидели вышеприведенные вопросы и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:

- подавайте жалобу админу группы;
- заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Российские диверсанты пытаются совершить высадку на левый берег Киева. Но украинские военные им это не дают сделать и держат ситуацию под контролем.

Просим жителей столицы не пересекать мосты через Днепр, заявили в Министерстве внутренних дел.

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