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среда, 18 сентября 2019 22:33

Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв

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Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Правительство во главе с премьером Гончаруком работает с 29 августа.

Бюджет-2020 ничем не отличается от предыдущих. Все зависит от того, покажет ли правительство Гончарука настоящие реформы.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший заместитель главы Национального банка Александр Савченко.

"Цифры бюджета реалистичны. Этот год завершим с курсом около 27 гривен за доллар. Первые полгода будет сохраняться возможность девальвации. А дальше все будет зависеть от того, сможет ли правительство действительно делать реформы.

Или все пойдет по накатанной, когда будем зависимы от внешних факторов, чем от собственных действий. Условия экспорта-импорта благоприятные - тогда рост быстрее, нет - медленнее. А вместо активной экономической политики - рекомендации Международного валютного фонда.

Занимаем, чтобы рассчитаться со старыми долгами. Продолжаем это делать под высокие проценты из-за неадекватной политики НБУ и Минфина.

Возможно, Кабмин полгода будет изучать ситуацию

Бюджет ничем не отличается от предыдущих. И в этом проблема. Значит, не можем ожидать какие-то реальные экономические изменения. Возможно, Кабмин полгода будет изучать ситуацию, а затем начнет действовать. Пока трудно понять программу правительства. Декларировали дерегулирование, между тем в парламенте регистрируются законопроекты о налогообложении, где все с точностью до наоборот. Где механизмы налогообложения, отчетности более сложные. Надеваем на себя бюрократические цепи.

За последние 5 лет вообще ничего не делали в активной экономической политике. Если правительство не активизируется, то как раз и будет темп в 3,3% роста. Идет медленное улучшение макроэкономической среды. Но это не приведет к ускорению, только позволяет избежать кризисных явлений.

Планирование бюджета более чем на год ничего не даст. И это не из-за бездарства. Наши технические работники неплохие, концептуальных мало. А через финансовую, курсовую и инфляционную нестабильность. Бюджет, как и раньше, трещит по швам.

Есть надежда, что узаконенной коррупции, как выделение денег на округа, не будет. Когда нардепы имели "комиссионные". Дают деньги фирме, которая строит дорогу или что-то закупает и та "благодарна" мажоратирнику. Преимущество новой Верховной Рады, что она не знает опыта в махинациях", - говорит Александр Савченко.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год.

Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.

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