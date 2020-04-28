Спикер ВР сказал, поддержит ли назначение Саакашвили в Кабмин

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили в правительство. Фото: iportal.rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михеила Саакашвили в правительство.

Считает, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинета министров.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - заявил Разумков, передает "РБК-Украина".

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Спикер Верховной Рады также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов. Расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента.

"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую ​​инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях . В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - рассказал Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Он известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Поэтому мог бы занять кресло вице-премьера по вопросам реформ.