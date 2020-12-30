"Спасибо за новогодний подарок" - Кривонос о своем увольнении из СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с должности. Он назвал это новогодним подарком, поблагодарив президенту Владимиру Зеленскому.
Свое сообщение он опубликовал в Facebook.
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Кривонос также вспомнил о законопроекте о территориальной обороны Украины.
"На сайте Верховной Рады есть только один проект закона" О территориальной обороне Украины "№4504 моего соавторства, зарегистрирован 16 декабря 2020. Но на сайте президента появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно уволить человека от должности, но человека с человека не уволить. Спасибо президенту за новогодний подарок", - написал он.
29 декабря президент Владимир Зеленский уволил генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его направили в распоряжение Министерства обороны.
В Офисе президента увольнения Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические споры".
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