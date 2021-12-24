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пятница, 24 декабря 2021 13:39

"Сознательно шел на провал" - экс-разведчик ГУР о срыве Зеленским спецоперации по "вагнеровцам"

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&quot;Сознательно шел на провал&quot; - экс-разведчик ГУР о срыве Зеленским спецоперации по &quot;вагнеровцам&quot;
Ермак и Зеленский сознательно шли на срыв спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" – Червинский. Фото: скриншот с видео

Экс-разведчик Главного управления разведки (ГУР) Роман Червинский утверждает, что президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак сознательно способствовали срыву операции по захвату "вагнеровцев".

Об этом он заявил в интервью журналистке Кристине Бондаренко.

По словам Червинского, экс-глава ГУР Василий Бурба во время совещания с Зеленским и Ермаком звонил ему с требованием перенести операцию. Червинский объяснил, что этого делать нельзя, поскольку возникнут проблемы.

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"Открою тайну: я говорил "нельзя" только для того, чтобы для себя как для разработчика основной операции понять: они хотят эту операцию сорвать или продолжить? Они говорят: "просто перенеси". Зная Ермака давно, снявшего меня из-за Цемаха (главного свидетеля выстрела из "Бука" в гражданский самолет "Боинг 777" в 2014 году Владимира Цемаха. - Gazeta.ua), я понимал, что будет противодействие", - сказал Червинский.

Экс-разведчик хотел понять уровень противодействия: Зеленский и Ермак планируют сознательно провалить спецоперацию или хотят ее воплотить позже.

"И потому я сказал: если мы ее переносим - мы ее проваливаем. Он сказал: перенеси. Для меня эти слова означали "проваливай". То есть он сознательно шел на провал", - утверждает Червинский.

Также Червинский предположил, что Зеленский мог звонить по телефону самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко до того, как задержали боевиков "Вагнера".

"Теоретически принимаем во внимание предположение, если у Лукашенко есть записанный разговор с Зеленским о том, что Зеленский ему звонит по телефону (и говорит. - Gazeta.ua): "У тебя там на территории находятся вагнеровцы и хотят совершить революцию. Если этот разговор есть у Лукашенко в записи, то он является фактическим доказательством того, что Зеленский предал своих разведчиков свою операцию. Если он ее выложит, то он фактически докажет измену Зеленскому. Таким образом он может влиять на решение Зеленского: заставлять его покупать происходящую сейчас электроэнергию и делать какие-то другие вещи", - сказал он.

В ноябре этого года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. По их данным, причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке "вагнеровцев" стал Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

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24
декабря

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