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суббота, 27 марта 2021 10:07

Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ

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Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
Володимир Зеленский отменил решение експпрезидента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Фото: КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ експрезидента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Решение принято с целью обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины", - говорится в нем.

Отмечено, что узурпация власти в 2010 - 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека.

"Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, предназначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина", - говорится в указе.

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Указ вступает в силу с даты его опубликования.

29 декабря 2020 Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. На следующий день в КС заявили, что считают указ "юридически ничтожным" и призвали отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности. 19 января 20210-го ГБР заявил, что сообщили Тупицкого о подозрении в "заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний".

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