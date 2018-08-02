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четверг, 02 августа 2018 15:45

Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
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Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман выехал на проверку дорог с передвижными лабораториями.

Об этом он написал в Facebook.

Глава правительства опубликовал фото с участка международной трассы М-02 на Черниговщине.

"Месяц назад здесь начали средний ремонт. Сделали фрезерование старого покрытия, положили выравнивающий слой и закрепили обочины.

Визуально все выглядит красиво - современная разметка, островки безопасности. А насколько долговечно - проверили средствами передвижной лаборатории. Таких у нас 36. Поэтому проверка полотна - не разовая акция", - заявил премьер.

"Ко мне подошел человек - обычный житель, пожаловался на дороги между районными центрами. Их, мол, почти нет. И это, наверное, так и есть. Но я объяснил собеседнику: в этом году мы направили 11,5 миллиарда гривен на дорожные проекты именно местного значения. Плюс есть ресурс финансовой децентрализации. И это ответственность уже местной власти использовать его эффективно", - добавил Гройсман.

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Премьер-министр Владимир Гройсман обещает сделать качественные дороги до 2023 года. По его словам, через 3-5 лет украинские дороги будут в очень хорошем состоянии.

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