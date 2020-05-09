"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни

Школьница из Екатеринбурга 11-летняя Каролина Черных в течение часа 17 минут стояла босиком на гвоздях. В это время она слушала военные песни и пересматривала фильм "В бой идут одни старики". Посвятила свой поступок 75-летию победы СССР в "Великой отечественной войне".

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Стояние на гвоздях требует мужества, - приводит слова девочки газета. - Я подумала, что это достойный рекорд в память о моих дедах и прадедах, которые героически сражались на фронтах Второй мировой войны. Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, жертвами которого стали более 40 миллионов человек ".

"Когда "исконность и православие" сочетаются с совкодрочерством и победобесием, русский мир порождает вот таких кадавров. Вериги, босиком по снегу, самоизбиения цепями, разбиение лба об какое то распятие... Своеобразные нам соседи достались. И самое дрянное, что они говорят, якобы они - "братья", - комментирует блогер Алексей Голобуцкий.

В Мелитополе пенсионеры, несмотря на действующий карантин и призывы местных властей оставаться в этот день дома, сходятся к местной площади Победы. В руках держат красные флаги и портреты воинов, погибших во Второй мировой войне. Один из пенсионеров взял с собой советскую атрибутику - красный флаг со звездой СССР, на что правоохранители немедленно отреагировали. В ответ мужчина не останавливался и продолжал вспоминать Советский Союз.