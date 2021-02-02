Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал "дятлами" и "крысами" тех, кто критически оценил интервью президента Владимира Зеленского программе Axios, выходящей на американском телеканале HBO.
"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО".
Вы уже забыли, как вчера кричали, что он - "ватник и хочет в РФ"?
Крысы помойные", - написал Арестович в Facebook.
Журналист Юрий Бутусов отреагировал на такое заявление советника руководителя ОП и напомнил, как тот в августе 2019 года называл Зеленского "ватником".
"Крысы помойные? Прямо так и называть? А это будет правильная стратегическая коммуникация?" - спросил журналист.
Руководитель ОП Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны в декабре прошлого года.
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Президент Владимир Зеленский в интервью Axios сравнил 2 Майдана в Украине со штурмом Конгресса США 6 января. За это получил критику пользователей Facebook.
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