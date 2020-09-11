Советники "нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе - Козак

Участники встречи договорились попробовать согласовать вопросы, вызывающие споры, до конца сентября. Фото: Reuters

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" во время встречи в Берлине договорились поддержать режим тишины в Донбассе.

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи, передает ТАСС.

"Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", - заявил он.

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В то же время, участники встречи договорились попробовать согласовать вопросы, вызывающие споры, до конца сентября.

"Договорились о том, что на уровне наших помощников, заместителей продолжится диалог по всем этим вопросам, попробуем до конца сентября выработать согласованные решения", - отметил Козак.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал основные темы для обсуждения политическими советниками лидеров стран "нормандского формата". Ими являются - подготовка к скорейшего созыва саммита четверки и режим тишины в Донбассе.