Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана

Ермак заявил, что воздушное пространство было закрыто. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский не смог после падения самолета МАУ сразу вернуться, так как было закрыто воздушное пространство.

Помощник и главный советник президента по международным вопросам Андрей Ермак сказал об этом "Украинской правде".

"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - сказал он.

Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.