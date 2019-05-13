Советник Зеленского Апаршин заявил, что от "минского формата" отказываться не будут

Апаршин прокомментировал "минский формат". Фото: РБК

Советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что "минский формат" сейчас фактически не работает, но отказываться от него будет некорректно.

"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам. Вы же слышали вчера заявление Курта Волкера? Он вчера заявил позицию, близкую к нашей - российские войска должны уйти с территории Донбасса. После этого граница с РФ должна быть перекрыта ... украинской армией или миротворческими силами ООН. А дальше уже подготовительный механизм к возвращению туда украинского права и выборы по украинским законам ", - сказал Апаршин в интервью Громадскому.

Он отметил, что вопросы обеспечения безопасности на Донбассе является ключевым для урегулирования ситуации. "Пока граница не будет перекрыт, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным", - заявил советник Зеленского.

Однако, по его словам, возникнет проблема, что делать с теми людьми, которые убивали украинских военнослужащих и гражданское население на Донбассе.

"Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос - как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не за один день, длительный", - убежден Апаршин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе предложили неожиданный план по Донбассу

С момента заключения соглашения фактически над выполнением работала только украинская сторона. Верхушка Российской Федерации и управляемые ею боевики показали сплошной саботаж взятых на себя обязательств.