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среда, 28 августа 2019 16:33

Советник Трампа согласовал кандидатуру будущего генпрокурора Украины

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Советник Трампа согласовал кандидатуру будущего генпрокурора Украины
Руслан Рябошапка сейчас занимает должность заместителя председателя Офиса президента. Фото: УНИАН

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что Генеральную прокуратуру Украины возглавит Руслан Рябошапка.

Об этом Болтон сказал на брифинге в Киеве.

"Я встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на должность генерального прокурора. Надеюсь, когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генпрокурором Биллом Барром", - заявил Болтон.

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Руслан Рябошапка является главным претендентом на должность генерального прокурора Украины. Также существует вероятность, что главой ГПУ будет нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его должность в СБУ.

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