"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью

Николай Капитоненко посоветовал Украине торговать с Беларусью. Фото: Тарас Подолян

Россия всегда поддерживала режим Лукашенко, а Европа всегда с вниманием относилась к своим экономическим и другихм связям с Россией. Украине во внешней политике надо больше прагматизма. Об этом говорит в комментарии Gazeta.ua политолог Николай Капитоненко.

"Европейцы отреагировали быстро на события в Беларуси, хотя не слишком остро. Мы начиная с прошлого года политики не имеем никакой. Просто повторяем за Евросоюзом его шаги или зная какими они будут, делаем то же вперед. Нам нужно больше прагматизма в отношениях с соседями. Измеряется не деньгами, а пониманием интересов собственных и наших партнеров. Стоит находить возможности для сотрудничества даже с теми, кто является воплощением зла. Позиция Лукашенко в отношении Украины была и до сих пор остается довольно сдержанной. Надо уметь с этого получать пользу ".

Несмотря на демонизированный образ Лукашенко могли бы развивать торговлю, добавляет Капитоненко.

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"Поучиться у американцев. Всегда говорят, что есть пространство для совместных решений. Каким бы Путин не был убийцей, диктатором, Байден с ним будет встречаться и обсуждать. А наша внешняя политика излишне полна лозунгами, причем реальный наше влияние уменьшается", - подытожил.

Своими действиями Александр Лукашенко заставляет Украину быть жестче. В частности это касается, решение позволить боевикам из Донбасса допросить задержанного журналиста Романа Протасевича, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.