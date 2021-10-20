Сорванный конкурс по избранию главы САП восстановят: известна дата

Конкурс по выбору главы САП начнется 23 октября в 10:00. Фото: "РБК-Украина"

Конкурс по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) восстановят 28 октября в 10:00.

В этот день претенденты будут сдавать практическое задание, пишет "РБК-Украина".

В среду, 20 октября, комиссия заседала в составе 10 из 11 членов. На нем утвердила график проведения практического задания и дату.

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Если заседание прервут, дополнительный день - 1 ноября. После написания практического задания проведут финальный этап - собеседование.

В конкурсе осталось два претендента на пост главы САП - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор офиса генпрокурора Андрей Синюк.

9 октября комиссия не смогла собраться из-за отсутствия кворума. Заседание было запланировано на 10:00. Однако член комиссии Андрей Гуджал не появился. Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срывом заседания они "весьма разочарованы". Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.