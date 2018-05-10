Соратник Ющенко предлагает национализировать российские банки и компании

Имущество российских банков и компаний надо национализировать.
Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая, сообщает "24"
Его инициатором выступил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч, который 17 апреля принял присягу депутата.
В случае принятия документа будут внесены изменения в закон "О санкциях".
В пояснительной записке говорится, что "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, которая создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".
Среди мер: прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.
На законодательном уровне введения именно таких секторальных санкций не урегулировано.
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Роман Зварыч был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Україна" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.
Также был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.
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