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вторник, 18 июня 2019 17:37

Соратник Медведчука идет по округу в Одессе

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Соратник Медведчука идет по округу в Одессе
Червоненко собирается по "мажоритарке" попасть в Верховную Раду.

Экс-министр транспорта и бывший член команды Виктора Ющенко Евгений Червоненко собирается баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает "РБК-Україна"

Червоненко будет идти по одесскому 134-му одномандатном округе как самовыдвиженец.

"Когда я увидел, что так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику", - заявил он.

Червоненко ведет программу на телеканале NewsOne, связанным с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Заявил, что "аплодирует", что тот летает в Москву.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.

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