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четверг, 16 января 2020 10:06

Соратник Джулиани уверяет, что Трамп врет касательно Украины

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Соратник Джулиани уверяет, что Трамп врет касательно Украины
Президент заявил, что не участвовал в усилиях Джулиани оказывать давление на Украину, но Парнас теперь опровергает это. Фото: static.espreso.tv

Дональд Трамп "точно знал, что происходит" с попытками оказать давление на Украину.

Его целью было найти инициативу для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, об этом заявил соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас в интервью MSNBC.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я ничего не сделал бы без согласия Руди Джулиани или президента", – сказал Парнас.

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По его словам, Трамп врет о том, что он ничего не знал.

Демократы Палаты представителей во вторник сообщили о новых документах по расследованию отношений президента Трампа с Украиной. Среди них текст письма Джулиани президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот письма Комитета по разведке Палаты представителей предоставил Парнас.

Президент заявил, что не участвовал в усилиях Джулиани оказывать давление на Украину, но Парнас теперь опровергает это.

Палата представителей США обнародовала новые показания по делу импичмента президента США Дональда Трампа. На этот раз они продемонстрировали предоставленные показания задержанного помощника юриста Руди Джулиани – Льва Парнаса. Изначально Парнас пытался установить контакты с помощниками Зеленского.

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Дата
16
января

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