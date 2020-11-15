Сообщили явку на местных выборах

На выборах фиксируют низкую явку. Фото: ЦИК

Гражданская сеть "Опора" сообщила о явке избирателей во втором туре местных выборов по состоянию на 16.00 15 ноября.

В среднем она составляет 18,6%. Наиболее активными являются избиратели Киевской области. Информацию о явке на выборах городских голов по состоянию на 16.00 опубликовала в фейсбуке координатор "Опоры" Ольга Айвазовская.

Ранее "Опора" сообщала, что по состоянию на 12.00 явка составляет 8,6% при погрешности в 0,62%.

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25 октября на это же время была 13,5%. Явка избирателей во втором туре голосования уменьшилась почти на 5% по сравнению с первым туром.

В Одессе в день голосования на местных выборах сообщили о заминировании здания на ул. Косовской, в которой находится избирательная комиссия. Полиция проверяет информацию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.