Сообщили сколько паспортов Россия выдала жителям Л / ДНР

Россия предоставила гражданство 44 898 украинцев. ФОТО: REUTERS

За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцев.

"Миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче вида на жительство 30772 Украинский, еще более 29 000 получили разрешения на временное проживание", - пишет Радио Свобода.

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17 июля президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (неподконтрольных правительству Украины территориях), а в целом жители этих областей.