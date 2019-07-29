Сообщили подробности военной реформы

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2142
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 522
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4869
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5608
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1053
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3546
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
9
6
4
16
5
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Видео
Все видео
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4869
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2574
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 729
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 09:03

Сообщили подробности военной реформы

  Комментировать
Сообщили подробности военной реформы
В рамках военной реформы хотят создать качественную систему управления. ФОТО: AgroPolit.com

В рамках военной реформы хотят создать качественную систему управления.

"Должна быть качественная система управления. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью 24 каналу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вконтакте" и "Одноклассники": Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций

В стране нужно не просто провести аудит, но и иметь "реальный результат".

"А результат – это работающая система. Когда мы понимаем, где есть потребность в боеприпасах и знаем, откуда и как быстро туда их доставить. Такая система должна была бы быть отстроена еще в 2014-м", - добавил Данилюк.

Кабинет министров принял изменения в порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили подробности военной реформы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 59312
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 55614
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 46926
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 45232
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 39564
Политика
"Что же вы за дебилы?": "слуга народа" резко высказался относительно 9 мая
"Что же вы за дебилы?": "слуга народа" резко высказался относительно 9 мая Просмотров: 63
Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit
Джонсон создал "военный кабинет" по Brexit Просмотров: 162
МИД Украины осудило насилие в отношении задержанных участников акции в Москве
МИД Украины осудило насилие в отношении задержанных участников акции в Москве Просмотров: 153
Украинцам хотят ввести вторую пенсию
Украинцам хотят ввести вторую пенсию Просмотров: 2458
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
Голосов: 8109
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua