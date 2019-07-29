Сообщили подробности военной реформы

В рамках военной реформы хотят создать качественную систему управления. ФОТО: AgroPolit.com

В рамках военной реформы хотят создать качественную систему управления.

"Должна быть качественная система управления. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью 24 каналу.

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В стране нужно не просто провести аудит, но и иметь "реальный результат".

"А результат – это работающая система. Когда мы понимаем, где есть потребность в боеприпасах и знаем, откуда и как быстро туда их доставить. Такая система должна была бы быть отстроена еще в 2014-м", - добавил Данилюк.

Кабинет министров принял изменения в порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением.