Сообщили о планах РФ установить контроль над энергетическим сектором Украины

Перехватили план россиян, где детально расписано установление контроля над территорией Украины в сфере энергетики.
Российские оккупанты стремятся взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и перевести ее в Россию, сообщил Центр противодействия дезинформации.
Во-первых, враг планирует установить контроль над АЭС и вернуть их к работе на российских тепловыделяющих элементах.
Затем по плану национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС и крупные ТЭС.
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И заключительный этап – установление контроля за украинской газотранспортной системой.
Контроль над ГТС Украины мог бы способствовать РФ в агрессивной политике "давления" на страны Европы.
Российские террористы построили план, чтобы захватить банковскую систему Украины.
Они должны были установить контроль над Нацбанком и ввести валютный контроль. Кроме этого, в плане предполагалось установление внешнего надзора над коммерческими банками для предотвращения хищения активов и выведения средств за границу.
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