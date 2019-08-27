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вторник, 27 августа 2019 00:58

Сообщили, когда состоится следующая встреча в "нормандском формате"

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Сообщили, когда состоится следующая встреча в &quot;нормандском формате&quot;
Нормандская встреча пройдет в сентябре. Фото: РБК

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели.

Организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция, говорится в декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит в нормандском формате планируется в ближайшем будущем. Тогда же она добавила, что саммит по ситуации на востоке Украины состоится в Париже.

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