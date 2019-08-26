Меркель хочет посадить Путина за стол переговоров

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 9064
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 738
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1647
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2052
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5949
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1629
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2286
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1908
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Фото
Все фото
9
6
1
3
5
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Видео
Все видео
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5931
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2322
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2511
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6939
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4835
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 432
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 09:42

Меркель хочет посадить Путина за стол переговоров

  Комментировать
Меркель хочет посадить Путина за стол переговоров
Меркель хочет посадить Путина за столом в Париже. Фото: Reuters

Берлин и Париж хотят как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита Большой семерки (G7) во французском городе Биарриц 25 августа, сообщает Deutsche Welle

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел.

Местом саммита должнен стать Париж, последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский оккупант палит на Донбассе из гранатометов и пулеметов, один украинский воин погиб

Меркель заявила о важности скорейшего проведения встречи для содействия Минскому процессу. У нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила она.

"От имени Германии я дала четко понять, что мы нуждаемся в прогрессе в воплощении Минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7", - сказала Меркель.

По ее словам, такого же мнения придерживались другие участники встречи.

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меркель хочет посадить Путина за стол переговоров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 95092
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 25518
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 25174
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи Просмотров: 17037
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 13005
Политика
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 2 Просмотров: 9073
Сообщили, кто возглавит ГПУ после Луценко
Сообщили, кто возглавит ГПУ после Луценко Просмотров: 3258
В Украине почти 200 раз предали огласке государственную тайну
В Украине почти 200 раз предали огласке государственную тайну Просмотров: 990
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 12 Просмотров: 10188
Рада планирует сократить количество нардепов на треть - СМИ
Рада планирует сократить количество нардепов на треть - СМИ Просмотров: 7533
Больше всего комментируют
56
"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе
29
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
25
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
12
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 10140
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua