Меркель хочет посадить Путина за стол переговоров

Меркель хочет посадить Путина за столом в Париже. Фото: Reuters

Берлин и Париж хотят как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита Большой семерки (G7) во французском городе Биарриц 25 августа, сообщает Deutsche Welle

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел.

Местом саммита должнен стать Париж, последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии в 2016 году.

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Меркель заявила о важности скорейшего проведения встречи для содействия Минскому процессу. У нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила она.

"От имени Германии я дала четко понять, что мы нуждаемся в прогрессе в воплощении Минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7", - сказала Меркель.

По ее словам, такого же мнения придерживались другие участники встречи.

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.