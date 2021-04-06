Сообщили дату рассмотрения апелляции Стерненко

Одесский апелляционный суд 16 апреля рассмотрит апелляцию на приговор общественному активисту Сергею Стерненко по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

9 апреля состоится судебное слушание об изменении ему меры пресечения, сообщает Telergram-канал активиста.

"В эту пятницу, 9 апреля, в 11:00 Одесский апелляционный суд будет рассматривать изменение меры пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Решение о мере пресечения будет сигналом перед апелляцией, которая состоится 16 апреля. Мы уже сможем увидеть намерения суда", - говорится в сообщении.

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и возле госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедіктової, министра внутренних дел Арсена Авакова.

29 марта дело Стерненко передали в Одесский апелляционный суд.