Шольц с Макроном позвонили Зеленскому после разговора с Путиным

Лидеры стран обсудили перспективы мирных переговоров. Фото: Владимир Зеленский / Instagram

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поговорили с Владимиром Зеленским.

В частности, Зеленский просил помочь освободить мэра Мелитополя, которого русские террористы взяли в плен, написал он в своем Twitter.

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"Говорил о противодействии агрессору, преступлениям РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны совместно остановить агрессора", — сообщил президент.

Провів розмову з канцлером 🇩🇪 @OlafScholz та Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

Перед этим Шольц с Макроном разговаривали с Путиным. Разговор длился 75 минут. Лидеры европейских стран пытались уговорить Путина прекратить войну в Украине.