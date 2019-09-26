Шокин хочет возобновиться в кресле генпрокурора

Шокин подал в суд на Порошенко и Верховную Раду еще в 2017 ФОТО: УНИАН

Генеральный прокурор 2015-2016 годов Виктор Шокин, который ушел с должности по собственному заявлению, будет судиться из-за своего увольнения и хочет восстановиться в должности.

Верховный суд постановлением от 6 сентября открыл производство по заявлению Шокина. Постановление касается пересмотра дела.

Экс-чиновник подавал в суд на пятого президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще в марте 2017. Шокин требовал признать свое увольнение незаконным и хотел вернуть должность. Незаконность, по словам Шокина, заключалась в том, что депутаты голосовать не сами и не вовремя, в постановлении не указали основания для увольнения, а заявление он написал не по собственному желанию, а под "психологическим давлением" и с "политическим мотивам", указывает "Украинская правда".

Суд согласился на пересмотр дела "по вновь открывшимся обстоятельствам". Детали не указаны.

Первое заседание должно было состояться 3 октября, впрочем, как сообщила адвокат Шокина УП, его попросили перенести. Новой даты нет.

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Виктор Шокин пришел на должность в феврале 2015. За год тогдашний президент Петр Порошенко попросил его уйти с должности, потому что ГПУ не может заручиться поддержкой общества. Его отставку поддержали 289 нардепов. В марте 2017 Шокин обратился в Высший административный суд Украины с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о его увольнении и постановление парламента. В апреле подал заявление о восстановлении в должности до Верховного Суда. В июле расследователи Buzzfeed сообщили, что бывший генпрокурор Виктор Шокин и тогданий Юрий Луценко предлагали адвокату президента США информацию, которая может помочь команде Дональда Трампа в борьбе с Джо Байденом на выборах в 2020 году. Трамп во время разговора с Зеленским 25 июля вспоминал о "хорошем прокуроре, которого несправедливо убрали". Вероятно, речь шла о Шокине. По мнению Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, демократ Джо Байден (то есть конкурент Трампа) в 2015 добился освобождения тогдашнего прокурора Виктора Шокина за расследование злоупотреблений в газодобывающей компании Burisma. В этой компании работал его сын - Хантер.