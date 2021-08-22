Соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины нужно продолжить - Меркель

Меркель заявила о поддержке Украины в деле транспортировки газа. Фото: АП

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины нужно продолжить.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским она заявила на брифинге, что газ нельзя использовать в качестве оружия.

Меркель подчеркнула, что существующее сотрудничество Украины и Германии в области энергетики будет продолжена. Она сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу.

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"Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим скорейшего продления договора между Украиной и РФ о транспортировке газа, который действует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе, и с компаниями, которые с этим связаны. Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие. Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за последующие санкции против РФ, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", - сказала Меркель.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. После переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.