"Соцсети оккупанта надо блокировать" - в Раде собрали подписи для внеочередного заседания

Действие решения о блокировании российских соцсетей истекает 15 мая.

В Верховной Раде собрали необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента для продолжения блокирования российских соцсетей в Украине.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голос" Роман Лозинский.

"156 подписей из 150 необходимых - собрано.

Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора.

Соцсети оккупанта нужно блокировать. Впервые вышел с этим заявлением более месяца назад. Однако президент избегает выполнения своих обязанностей и продолжает бездействовать. Поэтому приходится брать ситуацию в свои руки. Далее - регистрация в аппарате ВР", - сообщил он.

По его словам, действие решения о блокировании российских соцсетей истекает 15 мая.

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В марте 2017-го президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях относительно 1228 физических и 468 юридических лиц из Российской Федерации. Санкции предусматривают блокирование в интернете российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", сайтов "Яндекс", "Мейл.ру". За нарушение запрета операторами и провайдерами предусмотрены штрафы.