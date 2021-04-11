Социолог объяснил стабильность рейтинга Зеленского

Электоральное ядро Зеленского составляет 20%. Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому удается удержать рейтинг благодаря электоральном ядру. Оно составляет около 20%. Однако, для победы на следующих президентских выборах этого может не хватить, если будут другие сильные лидеры

Об этом Gazeta.ua рассказывает Евгений Головаха, заведующий отделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук.

"Сейчас у него лучшие шансы, свидетельствуют опросы, но о победе говорить еще не время. Рост рейтингов связан с его решительностью. Он запретил средства массовой информации связанные с Медведчуком, ввел против него санкции, борется с судебной мафией. Именно этого от него ожидали", - сказал Головаха.

Подобного электорального ядра не было у предшественников Зеленского, считает эксперт.

"У него есть четкое электоральное ядро. Оно более 20%, такого ядра еще ни у кого не было. Однако, для победы этого может не хватить, если последуют другие сильные лидеры", - подчеркнул.

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"Он два года присматривался, а сейчас понял, что надо пройти через период автократии (форма политического режима, где высшая государственная власть принадлежит одному субъекту. - Gazeta.ua). Только так можно выйти на развитие. Он не автократ, но определенные шаги в этом направлении точно сделал", - сказал Головаха.

19 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие санкции против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ее подруги Натальи Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака. Владимира Зеленского поддержали бы 24,9%, если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021-го, свидетельствуют последние данные социологического опроса группы "Рейтинг".