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воскресенье, 22 августа 2021 19:48

Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить

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Социальный &quot;Лифт&quot; Зеленского планируют перезапустить
"Я все же хочу дожать и построить системный инструмент наполнения государства молодыми специалистами", говорит Михаил Федоров. Фото: Gazeta.ua

Проект "Лифт", который 2019-го начинал президент Владимир Зеленский, чтобы найти новых людей на государственные должности, планируют перезапустить. Об этом рассказал в интервью Gazeta.ua вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это крутой проект. Мы очень много людей в министерстве нашли с помощью него. Многие молодые люди пришли к государственному управлению. Мы сейчас работаем над перезапуском этого проекта. Я все же хочу дожать и построить системный инструмент наполнения государства молодыми специалистами. И это также очень идеологически поддерживает президент", – заявил Федоров.

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Добавил: "Мы старались очень много коммуницировать, обратную связь предоставлять (тем, кто отправлял заявки, когда на определенном этапе проект остановился. – Gazeta.ua). Есть люди, которые уже работают с помощью этого проекта. Я не понимаю, как без проекта "Лифт" мы могли бы с нуля построить министерство. Честно. Или наполнить CDTO по всей стране. Поэтому я считаю этот проект с большим потенциалом. Я его должен развивать".

Интервью читайте на сайте Gazeta.ua и в "Газете по-украински".

В октябре 2019-го 8200 вакансий размещались на сайте "Лифт". Его в мае запустила команда президента Владимира Зеленского. Проект должен был помочь новым людям прийти на должности и воплотить свежие идеи в управлении государством.

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